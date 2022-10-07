Зеленский заявил, что не призывал к ядерному удару по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал нанести превентивные ядерные удары по России, и объяснил неправильное понимание его высказывания ошибкой перевода.

«Нужно использовать превентивные пинки, а не атаки», — отметил украинский лидер в интервью британской вещательной корпорации «Би-би-си». По его словам, ранее он имел в виду превентивные санкции.

Реакцию властей России на свое заявление Зеленский назвал попыткой представить ситуацию в выгодном для них свете. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что фраза Президента Украины подтверждает необходимость проведения специальной военной операции.

До этого Зеленский в ходе видеовыступления в Институте Лоуи в Австралии заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». По его мнению, страны альянса должны «пересмотреть использование своего давления».

Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров уточнил, что тот не призывал к использованию ядерного оружия, а слова о превентивных ударах относились к периоду до начала военных действий, отмечает РБК.