Все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза, должны обратить особое внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивных ударах по территории России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По сути слова Зеленского означают призыв к началу мировой войны, добавил он.

Так как Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, то они несут ответственность за слова украинского лидера, добавил Песков в комментарии РИА Новости.

Заланский ранее заявил, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Страны альянса должны «пересмотреть использование своего давления», сказал он в видеовыступлении в Институте Лоуи в Австралии.