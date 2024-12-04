Суяргулов: «Услышьте меня все, кто в республике все еще промышляет коррупцией»

В этот понедельник во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Фото: © «Татар-информ»

«Мы пока не можем достучаться до каждого»

В этот понедельник во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» говорили об итогах антикоррупционной работы в Татарстане за 10 месяцев этого года.

«У нас в республике много делается в части профилактики коррупционных проявлений, однако результаты работы правоохранительных и надзорных органов показывают, что мы еще не можем достучаться до каждого. Ежегодно возбуждается более тысячи уголовных дел коррупционной направленности», – рассказал заместитель начальника Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов.

В СМИ то и дело появляются новости о возбуждении уголовных дел на коррупционеров, о приговорах взяточникам, отметил он.

Рустам Гаязов: «Надеюсь, после всех этих примеров придет осознание о неотвратимости наказания, несмотря на какие-то заслуги или еще что-то» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Надеюсь, после всех этих примеров придет осознание о неотвратимости наказания, несмотря на какие-то заслуги или еще что-то», – добавил Рустам Гаязов.

«Нельзя себя так вести, нельзя занимать такие антигосударственные позиции»

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов рассказал, что успел достаточно глубоко погрузиться в жизнь республики и уже имеет представление о ситуации с коррупцией.

«В прошлом году я делал некий посыл людям, которые прикрывают пойманных чиновников. Нельзя так себя вести, нельзя занимать такие антигосударственные позиции. И моя точка зрения в этом не поменялась», – заявил он.

Он привел в пример дело экс-главы Тукаевского района Фаила Камаева, пойманного на взятке в 1,3 млн рублей в 2022 году. По версии следствия, деньги он получил от представителя коммерческой организации. За эту сумму, как уверено следствие, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

«Татар-информ» рассказывал, что в июне этого года прокурор Тукаевского района Руслан Галиев потребовал уволить тогда еще действующего главу района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Представление прокурора депутаты рассмотрели на сессии Совета района. Тогда же было рассмотрено заявление Камаева об увольнении по собственному желанию. Депутаты, рассмотрев все предложения и документы, решили уволить главу Камаева по собственному желанию.

«Я для примера привез решение Совета Тукаевского муниципального района, на котором рассматривался вопрос прекращения его полномочий в связи с утратой доверия. Когда вынесли вопрос на обсуждение, один из депутатов сказал: “Уважаемые депутаты, я предлагаю прекратить полномочия главы и депутата Совета района Камаева по собственному желанию, так как его вина еще не доказана, в настоящее время рассмотрение дела в отношении Камаева не завершено”», – привел цитату прокурор республики.

Прокурор предложил проанализировать эту ситуацию. Напомнил, что делом Камаева занималось большое количество сотрудников нескольких правоохранительных ведомств.

Фаил Камаев, пойманный на взятке в 1,3 млн рублей в 2022 году, по версии следствия, деньги получил от представителя коммерческой организации Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Оперативники, следственный аппарат, прокуратура, суд, который избирал ему меру пресечения, который изучал наши материалы. Получается, что Суяргулов, Липский, Хвостиков, тогда еще исполняющий обязанности председателя Верховного суда РТ Беляев и все наши сотрудники вместе настолько недостаточно квалифицированы и низкопрофессиональны, что муниципальные депутаты посчитали нашу работой низкопробной и решили, что вина Камаева, по их мнению, не доказана», – подчеркнул Альберт Суяргулов.

Прокурор Татарстана задался вопросом: «А что они скажут теперь, когда он подписал соглашение со следствием и признал свою вину?» Таких примеров очень много, добавил он.

«Все, кто еще не попал в поле нашего зрения, должны четко понимать, что если мы в кого-то вцепимся, то мало не покажется. В делах постоянно всплывают новые эпизоды. Поэтому услышьте меня все, кто в республике все еще промышляет коррупцией или задумывается об этом», – обратил внимание Суяргулов.

«За фальсификацию доказательств в суде есть уголовная ответственность, вы с этим сильно не заигрывайтесь!»

Отдельное внимание уделяется изъятию незаконно нажитого имущества коррупционера в доход государства.

«За два года прокурорами предъявлено 12 исков на 600 млн рублей. В текущем году у нас два иска на сумму 92 миллиона рублей, в том числе с использованием криптоактивов отдельных чиновников. В производстве судебных инстанций остаются восемь исков на сумму 533 млн рублей», – рассказал Альберт Суяргулов.

Он отметил, что чиновники ведут себя в судах изворотливо, предоставляют липовые справки о том, что их имущество было куплено, например, на «миллионы, взятые в долг». Прокурор обратил внимание, что от справедливого наказания никому уйти не удастся.

Альберт Суяргулов обратил внимание, что от справедливого наказания никому уйти не удастся Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я хочу предупредить чиновников и их представителей в судах, что у нас существует уголовная ответственность за фальсификацию доказательств в суде, поэтому вы с этим сильно не заигрывайтесь. Рано или поздно я возьмусь за это дело», – пригрозил прокурор.

Он привел пример: ответчик принес в суд договоры займов на 170 млн рублей, чтобы объяснить, откуда у него взялись деньги на покупки.

«У меня вопрос: а как вы при своей годовой зарплате в 2,5 млн рублей собираетесь эти займы отдавать? И какая экономическая целесообразность? И если вы на эти деньги покупаете, а потом продаете квартиры, то кто вам, как чиновнику, разрешил этим заниматься? Пытаясь вывернуться из одной ситуации, они себе все больше копают яму в другом направлении», – объяснил глава Прокуратуры РТ.

Сотрудники прокуратуры досконально изучают все траты чиновников. Проверяют, в каких отелях они отдыхают и вещи чьих брендов покупают.

«Порой диву даешься, когда читаешь о жизни чиновника: количество стран, которые он объехал, названия отелей, списание денег в брендовых магазинах – поражают. Иногда я даже прочитать эти названия не могу, а у него целый набор: Gucci, Armani… Моднейший человек, просто амбассадор всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто в Татарстане. Неужели вы, уважаемые чиновники, какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать? Можем, и будем работать», – заявил он.

За этот год восемь должностных лиц были уволены из-за утраты доверия, выявлено больше ста фактов коммерческого подкупа Фото: © «Татар-информ»

«За этот год из-за утраты доверия были уволены восемь должностных лиц»

Сотрудники надзорного ведомства выявили 51 факт конфликта интересов, в прошлом году было 24 таких факта.

«Один из примеров: елабужский городской прокурор отработал это дело. Привлекли к ответственности председателя финансовой бюджетной палаты района Садыкова. Он заключил контракт на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств с организацией, директором которой является ведущий экономист финансовой бюджетной палаты», – рассказал он.

За этот год восемь должностных лиц были уволены из-за утраты доверия, выявлено больше ста фактов коммерческого подкупа, в судах выслушали приговоры по коррупционным делам порядка 150 человек. Из них 21 обвиняемый получил реальное наказание.

«Мы активно стали работать с криптобиржами. Поэтому та лазейка, которая была у коррупционеров для легализации и вывода преступным путем полученных денежных средств, в скором времени будет перекрыта, я надеюсь», – добавил прокурор республики.

Рафаэль Усманов: «Противодействие коррупции – это одно из ключевых направлений в Республике Татарстан, оно стоит на особом контроле у нашего министра и у министра внутренних дел Российской Федерации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В эпицентре внимания были экс-главы Актанышского и Тукаевского районов, которые в этом году повысили нам средний размер взятки»

«Противодействие коррупции – это одно из ключевых направлений в Республике Татарстан, оно стоит на особом контроле у нашего министра и у министра внутренних дел Российской Федерации», – отметил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан Рафаэль Усманов.

За этот год полицейские выявили 972 преступления коррупционной направленности, 491 преступление против государственной власти и интересов службы, установлено 435 фактов взяточничества, 173 факта получения взятки и 193 дачи взятки, привел данные Рафаэль Усманов.

«Стоит отметить, что особо крупных взяток в этом году стало больше. Средний размер взятки также вырос – теперь это 377 тысяч рублей, в прошлом году было 263 тысячи рублей», – сообщил начальник управления.

Традиционно больше всего коррупционных преступлений зарегистрировано в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамском и Альметьевском районах.

«Наиболее значимые дела освещались в СМИ. В эпицентре внимания были бывшие главы Актанышского и Тукаевского районов, которые в этом году повысили нам средний размер взятки. Они получили порядка 45 миллионов рублей. Коррупционные дела были и в Управлении ЗАГС, хищение денежных средств выявлено и в Центре гигиены и эпидемиологии РТ путем завышения стоимости товаров», – поделился Рафаэль Усманов.

Рафаэль Усманов отметил, что в сфере медицинского образования были выявлены факты, когда количество взяток переваливало за сотню Фото: © «Татар-информ»

«Подвержены коррупционным преступлениям остаются здравоохранение, сфера социальных услуг и образование»

В этом году было направлено в суд уголовное дело в отношении одного из руководителей свободной экономической зоны «Алабуга», который получил незаконное вознаграждение в размере 2,5 млн рублей. Выявить преступление помогла внутренняя служба безопасности организации.

«Подвержены коррупционным преступлениям остаются такие чувствительные темы, как здравоохранение, предоставление социальных услуг и образование. В сфере здравоохранения был выявлен коррупционный факт в рамках национального проекта “Здравоохранение”, когда услуги населению оказывались лишь фиктивно. В сфере образования выявлены системные факты – продолжается расследование и в медколледже, и в Казанском государственном университете», – рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан.

Рафаэль Усманов отметил, что в сфере медицинского образования были выявлены факты, когда количество взяток переваливало за сотню.

«А потом мы задаемся вопросом: “Какие специалисты у нас выходят из этих вузов?”», – отметил он.

Коррупционные схемы выявлены и с хищением бюджетных средств в районных отделах образования, где и так финансирование небольшое, отметил Рафаэль Усманов.

«Особое внимание уделяется выявлению коррупционных преступлений при исполнении государственных и муниципальных заказов. Были возбуждены уголовные дела и в рамках гособоронзаказа, где было похищено 13 млн рублей из бюджетных средств путем повышения стоимости продукции. Возбуждено уголовное дело на директора общества, который похитил более 1 млн рублей при поставке металлических опор в казанскую кадетскую школу-интернат. Сумма контракта была 1,2 млн рублей, из этой суммы 1 миллион был похищен. Настолько циничные люди», – подчеркнул он.

Марсель Дулкарнаев: «Рост по количеству уголовных дел по сравнению с прошлым годом составил 13 процентов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Экс-глава КирМоса и его защитники знакомятся с материалами дела»

За десять месяцев этого года 792 уголовных дела на коррупционеров возбудили в Следственном комитете РТ, рассказал заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Марсель Дулкарнаев.

«Рост по количеству уголовных дел по сравнению с прошлым годом составил 13 процентов. В основном по каждому сообщению о преступлении, поступающему в Следственный комитет республики, возбуждаются уголовные дела. Процент возбужденных уголовных дел составляет 98%», – рассказал он.

В суд было направлено 308 дел, это больше на 42% в сравнении с прошлым годом, и на 37% стало больше обвиняемых в коррупционных преступлениях. Расследовано было более тысячи преступлений.

«Среди привлеченных к ответственности 36 сотрудников правоохранительных органов: 23 работника МВД, 10 сотрудников УФСИН, 1 сотрудник МЧС. В суд направлены 10 уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. В числе этих лиц следователь МВД, адвокат, пять членов избирательных комиссий, один депутат и два главы муниципальных районов», – привел данные Марсель Дулкарнаев.

На слуху вместе с вышеозвученными оказалось дело бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Его обвинили в превышении полномочий из корыстных побуждений.

«На сегодняшний день расследование по делу Сергея Миронова завершено. Сейчас обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами дела» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день расследование по делу завершено. Сейчас обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами дела», – отметил он.

«Пострадали нацпроекты, на реализацию которых в РТ выделено 35 млрд»

«В суд направили дело в отношении руководителя Северо-Западного территориального органа инспекции Госстройнадзора Самигуллина, который получил от застройщика взятку в виде скидки на приобретение двухкомнатной квартиры за сокрытие допущенных при строительстве недостатков. Квартира была предоставлена его матери, скидка составила почти половину от стоимости. На три года условно осужден депутат Госсовета республики, глава общества инвалидов Рифат Ганибаев. Следствием и судом установлено, что в 2018 году по его указанию были изготовлены 305 подложных актов приемки-сдачи средств реабилитации. Продукция гражданам не передавалась», – привел пример заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Марсель Дулкарнаев.

Приговор выслушали и бывший директор управления эксплуатации Нижнекамского водохранилища Фидаиль Мингазов и его подельник. В 2018 году они похитили более 800 тысяч рублей, выделенных на ремонт высоковольтных линий электропередачи.

Пострадали и национальные проекты, на реализацию которых в республике выделено 35 млрд рублей.

«Как показывает практика, контроль за этими средствами достаточно серьезно хромает. Об это свидетельствуют цифры: только в текущем году было возбуждено 43 уголовных дела. Замечу, что за весь прошлый год было всего девять. Направлено в суд 18 дел в этом году, и только два было в прошлом», – поделился Марсель Дулкарнаев.

Достаточно много фактов по сотрудникам, отвечающим за безопасность дорожного движения, обратил внимание он.

«Ряд уголовных дел мы направили в суд, ряд еще расследуются. Есть и высокопоставленные лица, в том числе начальник ГИБДД Бавлинского района. Есть дела в отношении должностных лиц ГБУ “Безопасность дорожного движения”», – рассказал замруководителя Следственного управления.

Особое внимание следствие уделяет вопросам возмещения ущерба, причиненного коррупционерами.

«По делу Фаттахова арестовано имущество на сумму более 120 млн рублей. По Садрееву, директору драмтеатра, более 105 млн рублей», – привел пример Марсель Дулкарнаев.

«Коррупционер, сидящий в тюрьме, для нас не самоцель. Цель – возместить ущерб государству. На сегодняшний день ущерб превысил 210 млн рублей, для обеспечения его возмещения изъято имущество или наложен арест на имущество коррупционеров на сумму более 550 млн рублей», – привел данные прокурор Татарстана.