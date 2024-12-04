В Татарстане средний размер взятки вырос больше чем на треть

Рафаэль Усманов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За год в Татарстане вырос средний размер взятки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной результатам работы по противодействию коррупции, проведенной в 2024 году, рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рафаэль Усманов.

По словам представителя ведомства, в 2024 году в Татарстане выявили 972 преступления коррупционной направленности, 491 преступление против государственной власти и интересов службы, установлено 435 фактов взяточничества, 173 факта получения взятки и 193 дачи взятки.

«Особо крупных взяток в этом году стало больше. Средний размер взятки также вырос – теперь это 377 тысяч рублей, в прошлом году было 263 тысяч рублей», – сообщил начальник Управления.