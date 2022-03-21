Экс-депутат и глава Общества инвалидов РТ не признает вину в обмане ФСС на 1,5 млн

Распил бюджетных денег обернулся для бывшего депутата Госсовета РТ уголовным делом о мошенничестве. Сегодня его начал рассматривать Вахитовский суд Казани. В числе обманутых – Фонд социального страхования РТ, который недосчитался полутора миллионов рублей, и инвалиды, которые не получили подгузники и пеленки. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

На скамье подсудимых 64-летний Рифат Ганибаев – бывший депутат Госсовета РТ Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело главы Общества инвалидов Татарстана, который, по версии следствия, обманул Фонд социального страхования РТ более чем на полтора миллиона рублей, начал сегодня рассматривать Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых 64-летний Рифат Ганибаев – бывший депутат Госсовета РТ, свои полномочия, к слову, он сложил в 2019 году.

Ганибаев – инвалид первой группы, на данный момент находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«Без комментариев», – отвечал журналистам Ганибаев перед началом судебного заседания.

По версии следствия, аферы с поставкой подгузников и впитывающих пеленок инвалидам Ганибаев провернул осенью 2018 года. Будучи главой фабрики «Картонажно-полиграфические изделия», он заключил с ФСС несколько госконтрактов на 88 млн рублей.

«Ганибаев, используя служебное положение, решил изготовить подложные акты сдачи-приемки средств гигиены – он предложил некоторым инвалидам поставить подпись о получении подгузников и одноразового белья, однако сам товар должен был прийти позже. Эти же подложные акты были предоставлены в ФСС», – зачитал из обвинительного заключения прокурор Динар Саетов.

На деле обещанные подгузники и одноразовые пеленки инвалиды так и не получили. В общей сложности, как считает следствие, Ганибаев обманул порядка трехсот человек, ущерб Фонду социального страхования оценен в полтора миллиона рублей. Эти деньги Ганибаев присвоил, уверено следствие.

«Я не признаю свою вину, полностью», – обратился к суду Ганибаев после оглашения обвинительного заключения.

Как считает следствие, Ганибаев обманул порядка трехсот человек, ущерб Фонду социального страхования оценен в полтора миллиона рублей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Афера вскрылась после жалоб инвалидов

Вскрыть аферу сотрудникам Фонда социального страхования удалось в 2019 году, когда им стали поступать жалобы от инвалидов.

«У нас работает целая экспертная группа, которая выборочно обзванивает инвалидов и уточняет, есть ли какие-либо замечания или жалобы. На тот момент никаких нареканий не было. Однако уже на следующий год, в феврале, нам стали поступать от инвалидов жалобы, мол, подгузники и пеленки они так и не получили», – рассказала представитель Фонда.

После этого экспертная группа провела более детальную проверку, информация была передана в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В считанные месяцы оперативники вышли на Ганибаева и задержали его. Тогда Приволжский районный суд Казани отправил главу Общества инвалидов в СИЗО, но из-за проблем со здоровьем через три месяца меру пресечения изменили на более мягкую.

На следующем судебном заседании суд планирует допросить инвалидов. По делу они проходят как свидетели.

Кроме того, стало известно, что Фонд социального страхования подал гражданский иск к Ганибаеву о возмещении полутора миллионов рублей. Его Ганибаев также не признал.

Вскрыть аферу сотрудникам Фонда социального страхования удалось в 2019 году, когда им стали поступать жалобы от инвалидов Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Из призеров – в банкроты

Фабрика «Картонажно-полиграфические изделия», которую возглавлял Ганибаев, была основана в феврале 1941 года. На официальном сайте сказано, что главная цель предприятия – обеспечить рабочими местами инвалидов. В 2018 году на фабрике работали 174 человека с ограниченными возможностями здоровья.

Продукция КПИ поставлялась в Набережные Челны, Альметьевск, Москву, Нижний Новгород, Самару, Ульяновск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург. Неоднократно предприятие получало награды «за эффективное решение социально-реабилитационных программ для инвалидов».

Однако в январе 2020 года фабрика «Картонажно-полиграфические изделия» была признана банкротом. Выручка предприятия снизилась почти на 92%. Чистый убыток превысил 24 млн рублей.