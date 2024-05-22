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Директору Буинского драмтеатра Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения
Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения директору Буинского государственного драматического театра Раиля Садриева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Садриеву назначили запрет определенных действий на месяц и двенадцать дней, до второго июля. Ему запрещено покидать место жительства по ночам, общаться с сотрудниками театра, находиться в помещении театра, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться интернетом.
В свою очередь следователь настаивала на том, что Раиль Садриев может оказать давление на подчиненных, уничтожить доказательства или сбежать от следствия.
Раиля Садриева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным «Татар-информа», вопросы к Садриеву возникли из-за спектакля «Дервиш».
По версии следствия, с марта по май 2023 года Садриев указывал в качестве постановщика спектакля свою супругу-предпринимателя. На самом же деле она не являлась исполнителем данных работ. Предполагаемый ущерб составляет 450 тысяч рублей.
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