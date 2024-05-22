Директору Буинского драмтеатра Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения директору Буинского государственного драматического театра Раиля Садриева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Садриеву назначили запрет определенных действий на месяц и двенадцать дней, до второго июля. Ему запрещено покидать место жительства по ночам, общаться с сотрудниками театра, находиться в помещении театра, отправлять и получать корреспонденцию, а также пользоваться интернетом.

Раиль Садриев Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

В свою очередь следователь настаивала на том, что Раиль Садриев может оказать давление на подчиненных, уничтожить доказательства или сбежать от следствия.

Раиль Садриев Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Раиля Садриева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным «Татар-информа», вопросы к Садриеву возникли из-за спектакля «Дервиш».

По версии следствия, с марта по май 2023 года Садриев указывал в качестве постановщика спектакля свою супругу-предпринимателя. На самом же деле она не являлась исполнителем данных работ. Предполагаемый ущерб составляет 450 тысяч рублей.