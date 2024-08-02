Суд арестовал экс-главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова

Вахитовский суд Казани арестовал экс-главу Кировского и Московского районов Казани 41-летнего Сергея Миронова на два месяца. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, двух эпизодах превышения полномочий и в злоупотреблении полномочиями.

Сергей Миронов Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Уголовное дело было возбуждено 15 апреля, оно было соединено с другими делами. Миронов в период с октября 2017 года по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Вину он свою не признал. Общий ущерб по делу – около двух миллионов рублей. Мы считаем необходимым избрать Миронову заключение под стражу на два месяца, до первого октября», – сказала следователь по особо важным делам Евгения Романова.

Сергей Миронов Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Прокурор обвинил Миронова в том, что он скрыл от суда свое последнее место работы, представившись бывшим главой Московского и Кировского районов. По словам гособвинителя, после должности главы администрации Миронов работал кондуктором четвертого разряда в Санкт-Петербурге.

Сергей Миронов объяснил, что он рассматривал возможность занять эту должность, но в конечном итоге решил отказаться.

«Ни дня я в Санкт-Петербурге не проработал кондуктором. Планы были, но я отказался», – сказал Сергей Миронов.

Сергей Миронов Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

На заседании Сергей Миронов попросил оставить его под домашним арестом в связи с проблемами со здоровьем. Миронов дополнил, что будет являться в суд, так же как и на следственные действия, по первому требованию.

Несмотря на доводы защиты о том, что Миронов не планирует скрываться от следствия и воздействовать на свидетелей, суд отправил его в СИЗО до 1 октября.

Адвокат Миронова в своем выступлении заявил, что следствие нарушает государственную тайну, оказывает давление на свидетелей и скрывает документы от Следственного комитета и суда. Он также попросил приобщить соответствующие документы, однако ему было отказано, поскольку дело еще не начали рассматривать по существу.

Адвокат Сергея Миронова Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Напомним, по решению Верховного суда РТ в марте 2024 года Миронов покинул пост главы администрации Кировского и Московского районов Казани.