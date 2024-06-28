news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 июня 2024 10:44

Прокурор Тукаевского района потребовал отставки Фаила Камаева за утрату доверия

Скопировать ссылку

Прокурор Тукаевского района Руслан Галиев потребовал уволить главу района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Соответствующее представление прокурора депутаты рассмотрели сегодня на сессии Совета района.

Кроме того, на сессии было рассмотрено заявление Камаева об увольнении по собственному желанию. Заявление датировано 14 июня.

Рассмотрев представленные документы, депутаты приняли решение уволить главу Тукаевского района по собственному желанию.

По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

Напомним, 19 апреля Набережночелнинский городской суд отправил Камаева в СИЗО.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2