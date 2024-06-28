Прокурор Тукаевского района потребовал отставки Фаила Камаева за утрату доверия

Прокурор Тукаевского района Руслан Галиев потребовал уволить главу района Фаила Камаева в связи с утратой доверия. Соответствующее представление прокурора депутаты рассмотрели сегодня на сессии Совета района.

Кроме того, на сессии было рассмотрено заявление Камаева об увольнении по собственному желанию. Заявление датировано 14 июня.

Рассмотрев представленные документы, депутаты приняли решение уволить главу Тукаевского района по собственному желанию.

По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от представителя коммерческой организации взятку на сумму более 1,3 млн рублей. За эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

Напомним, 19 апреля Набережночелнинский городской суд отправил Камаева в СИЗО.