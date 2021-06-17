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Ру Тат
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17 июня 2021  14:46
Павел Климчак

Появилось видео, как обвиняемого в убийстве пожилых супругов в Челнах, доставили в суд

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Корреспондент ИА «Татар-информ» снял на видео, как предполагаемого убийцу пожилых супругов из Набережных Челнов ведут в здание суда.

Подозреваемый в наручниках, его ведут внутрь сотрудники полиции. Вход в здание охраняется стражами порядка, в том числе на месте находятся кинологи с собаками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах задержали мужчину, его обвиняют в убийстве пожилой пары, на которую он работал более 15 лет. Свидетельницей случившегося стала вторая работница, которая чудом спаслась. Позже мужчина рассказал, почему он убил пожилых супругов.

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