Выяснилось, что убийца пожилой пары из Челнов работал у них в течение 15 лет

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий рассказал ИА «Татар-информ» подробности того, как идет расследования уголовного дела об убийстве пожилых супругов в Челнах.

Стало известно, что убийца работал у супругов на протяжении 15 лет. В день трагедии он поссорился с хозяйкой дома и зарезал ее. После этого он с молотком погнался за второй работницей, которая стала свидетелем расправы.

Увидев во дворе хозяина дома, он избил его молотком и зарезал. После этого он украл деньги хозяев и уехал на их автомобиле.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах задержали рабочего, который убил пожилую пару и попытался уехать на их машине.