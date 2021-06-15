Следком сообщил подробности об убийстве пожилой пары в Набережных Челнах

Погибшим супругам было 75 и 70 лет, их тела нашли в одном из частных домов по улице Тургая в Челнах, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Убийца был работником у пожилой пары. Автомобиль, на которым он пытался скрыться, принадлежал пожилым людям. Кроме того, оперативники нашли в салоне авто нож и молоток, которыми мужчина и убил пенсионеров.

На месте преступления работают следователи, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Расследование дела продолжается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах задержали рабочего, который убил пожилую пару и попытался уехать на машине. Момент задержания мужчины попал на видео.