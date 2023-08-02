Потребление электроэнергии в Татарстане в июле выросло на 2,7%

Потребление электроэнергии в Татарстане за июль 2023 года составило более 2,6 млрд кВт*часов, что на 2,7% выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Для сравнения: в июле 2022 года (по отношению к тому же месяцу 2021-го) динамика роста потребления была схожей – на 2,4%, до 2,5 млрд кВт*часов. Год назад в РДУ причины роста не объясняли.

В июле этого года, по словам Большакова, нарастили потребление предприятия по добыче нефти, шинной промышленности и производству электрического оборудования. В то же время его сократили предприятия химической и автомобильной промышленности, трубопроводного транспорта и по переработке нефти.

Выработка электроэнергии в Татарстане за июль 2023 год составила почти 2,1 млрд кВт*часов, что ниже, чем было в июле прошлого года. Правда, всего на 0,2%. Тогда выработка тоже сократилась: в сравнении с июлем 2021 года, но сильнее – на 3,4%. На этот раз снизили производство Заинская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-1 и Нижнекамская ГЭС.

Из-за этого переток мощности в этом июле в энергосистему Республики Татарстан оказался на 16,2% выше уровня прошлого года (годом ранее это было 457,7 млн кВт*часов). Впрочем, за январь-июль выработка в Татарстане выросла на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, поэтому суммарный переток за эти месяцы оказался на 12,3% ниже аналогичной величины прошлого года. Потребление электроэнергии за семь месяцев 2023 года выросло на 2%.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки за июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.