Потребление и выработка электроэнергии в августе в Татарстане стагнировали

Потребление электроэнергии в Татарстане за август 2023 года превысило 2,7 млрд кВт*часов, это всего на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Для сравнения: в августе 2022 года потребление в энергосистеме республики составило 2,68 млрд кВт*часов, и это тогда было на 3,6% больше, чем в августе 2021 года. Рост год назад объясняли увеличением электропотребления предприятиями автомобильной, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. На этот раз, по данным Большакова, потребление нарастили предприятия по добыче нефти, производству электрического оборудования, а также шин. Снизили – предприятия трубопроводного транспорта, автомобильной промышленности, и нефтепереработчики.

Выработка электроэнергии в Татарстане за август 2023 год составила 2,45 млрд кВт*часов, это ниже уровня прошлого года на те же 0,6%. Годом ранее было 2,47 млрд кВт*часов, и это тогда было на 3,7% меньше, чем в августе 2021-го. Переток мощности в энергосистему республики в этом августе оказался на 15,3% выше уровня прошлого года.

За январь-август потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,8% (годом ранее за тот же период рост составлял 4,4%), а выработка – на 4,2% (годом ранее – на 2,2%). Переток мощности в этом году удалось снизить на 10,7% относительно аналогичной величины прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки за июль, июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.