Потребление электроэнергии в Татарстане снижается второй месяц

Потребление электроэнергии в Татарстане за октябрь 2023 года превысило 2,69 млрд кВт*часов, что ниже уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 1,9%. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По данным РДУ, в октябре снизили потребление предприятия нефтепереработки, трубопроводного транспорта и по производству электрооборудования. В то же время ряд крупных потребителей электропотребление нарастили. Отметим, что снижение этого индикатора в текущей ситуации в экономике в филиале «Системного оператора» фиксируют второй раз в течение этого года и второй месяц подряд – в сентябре падение составило сопоставимые 2%.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана также продолжает снижаться – за октябрь до 2,08 млрд кВт*часов, это ниже уровня за аналогичный период прошлого года на 9%. По данным РДУ Татарстана, снизили производство все три казанские ТЭЦ, а также Нижнекамская ТЭЦ-2 «Татнефти» и Лемаевская ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме». В итоге в октябре 2023 года переток мощности в энергосистему Республики Татарстан оказался на 34,2% выше уровня прошлого года.

В то же время потребление электроэнергии в Татарстане за январь – октябрь 2023 года за счет роста в предыдущие месяцы оказалось выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года на 1,1%, что связано с работой предприятий по производству шин, электрооборудования, автопрома, трубопроводного транспорта. Выработка электроэнергии в Татарстане, несмотря на провалы в последние месяцы, за 10 месяцев также пока складывается с ростом на 1,3%. С января по октябрь 2023 году переток мощности в энергосистему Татарстана оказался на 0,1% ниже аналогичной величины прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки в Татарстане за сентябрь,август, июль, июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.