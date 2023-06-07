В мае выработка электроэнергии в Татарстане выросла на 17%

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Потребление электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан за май 2023 года превысило 2,65 млрд кВт⋅ч, что выше, чем было в мае прошлого года, на 2,5%, а если привести к единым температурным условиям — то на 3,4%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

В мае 2022 года потребление в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 6,2%, до 2,58 млрд кВт⋅ч.

В этом мае снизили потребление ряд крупных предприятий химической промышленности и трубопроводного транспорта, нарастили — предприятия по добыче и переработке нефти, в том числе «Татнефть», производству электрического оборудования, автомобильной промышленности (больше всех — КАМАЗ) и того же химпрома.

Выработка электроэнергии электростанциями Татарстана за май 2023 год превысила 2,22 млрд кВт⋅ч, что выше прошлогоднего показателя на 17,1%. Увеличение показателя в очередной раз произошло за счет Лемаевской ПГУ на «Нижнекамскнефтехиме», которая год назад еще просто не работала. В мае 2022 года выработка в республике снизилась (в сравнении с маем 2021 года) на символические 0,4%, до 1,9 млрд кВт⋅ч, в основном за счет уменьшения производства на двух ТЭЦ в Нижнекамске, Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ.

Тем не менее без перетоков из смежных энергосистем Татарстан снова не обошелся, но сальдо в этом мае составило всего 422,3 млн кВт⋅ч, что 28,3% ниже уровня прошлого года (тогда пришлось закупать извне 684,6 млн кВт⋅ч).

Как объяснил «Татар-информу» Андрей Большаков, с января по май 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 1,6% (с учетом приведения к единым температурным условиям — на 2,2%), до 14,2 млрд кВт⋅ч (за пять месяцев прошлого года показатель составлял чуть больше 14 млрд кВт⋅ч, но это было на 5,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года). Рост в этом году обеспечили предприятия по добыче и переработке нефти, производству электрооборудования, автопрома и трубопроводного транспорта.

Собственная выработка за пять месяцев этого года выросла на 4,7%, до 12,1 млрд кВт⋅ч (год назад — на 3,6% к аналогичному периоду 2021 года, до 11,5 млрд кВт⋅ч). Рост производства обеспечен, как нетрудно догадаться, Лемаевской ПГУ. Переток электроэнергии в энергосистему Татарстан за январь — май составил более 2,1 млрд кВт⋅ч, что на 13 % ниже уровня прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки за апрель, март, февраль и январь 2023 года.