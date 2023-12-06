Потребление электроэнергии в Татарстане в ноябре выросло всего на 0,2%

Потребление электроэнергии в Республике Татарстан в ноябре 2023 года превысило 2,9 млрд кВт*час, что выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года всего на 0,2%. Об этом «Татар-информу» рассказал директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Напомним, в сентябре и октябре электропотребление в республике сокращалось – на 2% и 1,9% соответственно (к аналогичным месяцам 2022-го). Таким образом, в ноябре нисходящий тренд остановился. По данным Большакова, в прошедшем месяце увеличили потребление предприятия автомобильной промышленности, производства шин и электрического оборудования, а также трубопроводного транспорта. Но снизили нефтепереработчики и РЖД.

Выработка электроэнергии в Татарстане за ноябрь 2023 года тоже сократилась, на 4,7% – до почти 2,4 млрд кВт*час. Главным образом, за счет казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Нижнекамской ТЭЦ-2. В итоге в ноябре переток мощности в энергосистему Республики Татарстан оказался на 32,6% выше уровня прошлого года.

Динамика электропотребления в последние месяцы уже отражается и на среднегодовых показателях. Так, потребление электроэнергии в Татарстане за 11 месяцев пока еще превышает уровень за аналогичный период прошлого года, но уже всего на 1%. А выработка – на 0,7%. С января по ноябрь 2023 года переток мощности в энергосистему Республики Татарстан на 2,5% выше аналогичной величины прошлого года.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки в Татарстане за октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.