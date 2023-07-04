Потребление электроэнергии в Татарстане в июне выросло на 3,4%

Потребление электроэнергии в Татарстане за июнь 2023 года превысило 2,48 млрд кВт*час, что на 3,4% выше уровня потребления за аналогичный период прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. Это самый высокий показатель динамики роста за все месяцы текущего года в сравнении с 2022-м.

Напомним, в июне 2022 года потребление электроэнергии в Татарстане составило 2,4 млрд кВт*час — на 1,6% меньше, чем в июне 2021 года. Причины снижения тогда в РДУ Татарстана не объясняли; в этом же году, по словам Большакова, «рост потребления обеспечили предприятия по переработке нефти, производству электрического оборудования, химической и автомобильной промышленности. В то же время предприятия трубопроводного транспорта и по добыче нефти потребление в июне снизили, но на общей динамике это не отразилось».

Выработка электроэнергии в Татарстане за июнь 2023 года составила 2,27 млрд кВт*час. Это на 12% больше, чем было в аналогичном месяце прошлого года. Основной вклад в это вносят, как и прежде, Лемаевская ПГУ-ТЭС на «Нижнекамскнефтехиме», обе ТЭЦ в Нижнекамске, Казанская ТЭЦ-2, а также Заинская ГРЭС. Все это позволяет сокращать переток из смежных энергосистем – в этом июне он был на 43,1% меньше уровня прошлого года (тогда, напомним, 374,4 млн кВт*час).

За первое полугодие 2023 года потребление электроэнергии в Татарстане относительно аналогичного уровня прошлого года выросло на 1,9%. Выработка за этот же период выросла на 5,8%. Переток мощности в энергосистему Республики Татарстан сократился на 16,9%. Для сравнения: за январь-июнь 2022 года потребление в республике составило более 16,4 млрд кВт*час (это было на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года), выработка – почти 13,6 млрд кВт*час (рост на 4,3%), а переток – более 2,8 млрд кВт*час.

Ранее «Татар-информ» сообщал о динамике потребления и выработки за май, апрель, март, февраль и январь 2023 года.