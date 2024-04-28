Литовский посол сделал намек на подготовку атаки на Крымский мост

Посол Литвы в Швеции, бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс опубликовал на своей странице в соцсети Х коллаж с намеком на подготовку атаки на Крымский мост.

На картинке размещены изображения моста, пуска ракеты и фото Президента России Владимира Путина. В подписи говорится: «Если у кого-то не было возможности сделать фото на Крымском мосту, то время еще есть».

В ответ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Линкявичюс в дальнейшем пожалеет о своих словах.

В частности, он напомнил о твите нынешнего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского после диверсии на «Северных потоках». В нем он благодарил за совершенный теракт. Однако тогда сообщение было быстро удалено.

По мнению Полянского, этот твит до сих пор «вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях».