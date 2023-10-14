Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью восстановлен и открыт для автодвижения

Фото: сайт Кабмина

Крымский мост восстановили с опережением сроков. Все четыре полосы были открыты для движения автомобилей и пассажирских автобусов. Об этом сообщается в телеграм-канале Кабмина.

«Благодаря высочайшей самоотдаче каждого специалиста, принимавшего участие в этой работе, нам удалось открыть движение на 18 дней раньше намеченного срока, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. — В целом на восстановление обоих пролетов потребовалось менее трех месяцев».

В течение октября специалисты проделали большую работу: они доставили и установили в проектное положение новый пролет, уложили 2 слоя асфальтобетона, смонтировали ограждение и мачты освещения, обновили системы дренажа и транспортной безопасности. Комиссия 13 октября проверила качество работ.