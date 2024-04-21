В США сказали, что могут передать Украине ракеты ATACMS уже на следующей неделе

Америка может начать передавать Украине оружие, включая тактические ракеты ATACMS, на следующей неделе, ближе к концу. Об этом рассказал глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

Он уточнил, что для отправки необходимо дождаться, когда президент США Джо Байден подпишет законопроект, а сделает он это только после того, как убедится, что Конгресс выполнит свою работу, цитирует спикера ТАСС.

Уорнер также рассказал, какое оружие войдет в пакет помощи. Так, из того, что прописано в законопроекте, там будут ATACMS, отметил он.

Накануне, 20 апреля, Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине. Сумма поддержки – около 61 млрд долларов. Инициативу должны рассмотреть в Сенате во вторник, 23 апреля. Байден уже говорил, что подпишет законопроект, когда документ одобрят в Конгрессе.