news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 21 апреля 2024 22:31

В США сказали, что могут передать Украине ракеты ATACMS уже на следующей неделе

Скопировать ссылку

Америка может начать передавать Украине оружие, включая тактические ракеты ATACMS, на следующей неделе, ближе к концу. Об этом рассказал глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

Он уточнил, что для отправки необходимо дождаться, когда президент США Джо Байден подпишет законопроект, а сделает он это только после того, как убедится, что Конгресс выполнит свою работу, цитирует спикера ТАСС.

Уорнер также рассказал, какое оружие войдет в пакет помощи. Так, из того, что прописано в законопроекте, там будут ATACMS, отметил он.

Накануне, 20 апреля, Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине. Сумма поддержки – около 61 млрд долларов. Инициативу должны рассмотреть в Сенате во вторник, 23 апреля. Байден уже говорил, что подпишет законопроект, когда документ одобрят в Конгрессе.

#США #помощь #Украина #ракеты
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2