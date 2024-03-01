Медведев вспомнил Симонова из-за обсуждения в бундесвере атаки на Крымский мост

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил стихотворение Константина Симонова из-за выложенной главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян расшифровки разговора немецких офицеров, который, как утверждается, состоялся 19 февраля этого года.

Экс-президент России в своем Telegram-канале высказал мнение, что немцы, являющиеся, на его взгляд, «извечными противниками» его страны, «снова превратились в заклятых врагов». Он обратил внимание на присутствие в беседе множества деталей технического характера и на «использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте».

«Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю…» — написал Медведев и процитировал фрагмент стихотворения «Убей его!» Константина Симонова, написанного в 1942 году.

В беседе офицеров бундесвера, по информации Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе, инспектор BBC Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте.

В частности, Фенске будто бы заметил: «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что [Крымский] мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет (крылатых ракет воздушного базирования Taurus, которые Германия может поставить Украине — прим. Т-и)».

В ответ на это Герхартц якобы предположил, что ракеты Taurus будут запускаться с французского истребителя Dassault Rafale. Вместе с тем расшифровка завершается его репликой: «Мне важно, чтобы мы представили трезвую оценку и не подливали масла в огонь, как это делают другие, поставляя Storm Shadow и Scalp».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил против передачи Украине ракет Taurus.