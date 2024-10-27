Посол Казахстана: Саммит БРИКС в Казани стал несомненным успехом России

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Прошедший в Казани саммит БРИКС показал наличие у организации серьезного потенциала для решения глобальных проблем и стал несомненным успехом России. Об этом заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев, передает ТАСС.

«Прошедший саммит продемонстрировал серьезный потенциал БРИКС в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы. В целом мероприятие оценивается как несомненный успех России, страны — хозяйки саммита», — заметил дипломат.

Кроме того, посол подтвердил, что Казахстан на саммите был признан в качестве одного из 13 государств — партнеров организации, назвав это «большим шагом».

Абаев также прокомментировал отказ Казахстана от подачи заявки на членство в БРИКС — по его словам, это действие вызвало «беспочвенные инсинуации в СМИ».

«Мы готовы поддержать все продуктивные инициативы БРИКС, отвечающие нашим национальным интересам», — пояснил он и заверил, что его страна продолжит с пристальным вниманием следить за развитием объединения.

«И сам факт визита [президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева], и содержание выступления главы нашего государства отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество с БРИКС», — уточнил посол.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.