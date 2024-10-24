Эксперт из Казахстана: Саммит БРИКС показал, что мы живём в многополярном мире

Саммит БРИКС в Казани стал крупнейшим политическим событием на территории СНГ и показал многополярность мира. Таким мнением с «Татар-информом» поделился главный журналист-редактор казахстанского агентства «Караван Инфо» Равиль Валеев.

«Главная мысль, которую мы поняли на саммите в Казани, что мы все живём в многополярном мире. Рады, что в нем участвует Президент нашей страны. Думаю, что в будущем Казахстан вступит в БРИКС. Об этом мы говорим уже с 2023 года. В Казани мы увидели перспективные пути развития сотрудничества с государствами по разным направлениям. За эти три дня мы уже поняли, что мир меняется к лучшему», - заявил он.

Символично, что именно Татарстан принял саммит БРИКС, так как это один из самых развитых регионов России, где многие могут почерпнуть для себя что-то новое, заключил Валеев.