«Нет ни одного плохого отзыва!»: кто в Татарстане стоял за успехом саммита БРИКС в Казани

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Улыбка Минниханова и гостеприимство Татарстана

В Казани завершился саммит стран БРИКС. Республика и ее столица готовились к этому мероприятию не один месяц, а задействованы так или иначе были практически все казанцы. Решение о проведении встречи мировых лидеров именно в Казани было принято ввиду большого доверия к народу республики, Раису Татарстана Рустаму Минниханову и его команде, в частности, в лице Правительства во главе с Алексеем Песошиным и Администрации, руководимой Асгатом Сафаровым.

График главы республики в дни проведения саммита был сверхнапряженным даже по его меркам: встречи глав иностранных делегаций в аэропорту, контроль за организацией, двусторонние встречи, участие в заседаниях саммита.

«Рустам Нургалиевич в форме “беседа на ногах” встретился со всеми главами государств, которые прибыли к нам на этот саммит. В том числе как руководитель группы стратегического видения “Россия – исламский мир”. Мы отмечаем, что из всех прибывших глав государств 16 представляют мусульманский мир. Это дало нам возможность продолжить ту работу, которая была поручена Рустамом Нургалиевичем в части сотрудничества с исламским миром», — подчеркнул заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«Рустам Нургалиевич в форме “беседа на ногах” встретился со всеми главами государств, прибывшими на саммит» Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Иностранные гости постоянно отмечали большую работу Раиса Татарстана в части подготовки саммита. Не остались без внимания и его гостеприимство и улыбка, с которыми он встречал каждого прилетевшего в Казань участника саммита.

Сегодня на совещании в Доме Правительства Рустама Минниханова встретили аплодисментами. Он, в свою очередь, поблагодарил всех за помощь в проведении такого крупного международного события, особенно выделив руководителя штаба по подготовке и проведению мероприятия, вице-премьера — руководителя аппарата Кабмина РТ Шамиля Гафарова и заместителя руководителя Администрации Раиса Игоря Савельева, отметив, что именно они взяли на себя главную организаторскую нагрузку и были в центре всех событий.

«Выставка «Сделано в Татарстане» оказалась популярной – и гости саммита, и казанцы ее активно посещают» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ответном слове Гафаров отметил работу секретаря Госсовета РТ Лилии Мавриной. Раис РТ развил тему, подчеркнув роль в организации саммита вице-премьера Лейлы Фазлеевой и руководителя АИР РТ Талии Минуллиной.

Кроме того, Раис РТ отдельно поблагодарил заместителя Премьер-министра – министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко – за организацию выставки «Сделано в Татарстане», которая прошла рядом с Госсоветом РТ и внутри здания парламента. «Были сомнения, проводить ли ее, но работа, которую провели Минпромторг и Олег Владимирович, показала, что выставка действительно оказалась популярной. И гости саммита, и казанцы ее активно посещают», – сказал Рустам Минниханов.

Для подготовки саммита создали 14 рабочих групп

Для подготовки к проведению саммита распоряжением Кабмина РТ было создано 14 рабочих групп. Каждая из них выполняла определенный круг необходимых, «крайне важных» задач. Накануне на брифинге в Кабмине РТ Шамиль Гафаров поблагодарил все группы за проделанную работу.

Накануне на брифинге в Кабмине РТ Шамиль Гафаров поблагодарил все группы за проделанную работу Фото: prav.tatarstan.ru

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко был ответственным за подготовку деловой программы и организацию выставочной деятельности, министр культуры РТ Ирада Аюпова готовила туристическую и культурную программы, за медицинское обеспечение отвечал глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин организовывал комплексную безопасность, министр финансов Радик Гайзатуллин занимался финансовым обеспечением и отвечал за использование госимущества, а глава Роспотребнадзора Марина Патяшина отвечала за санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Фарит Ханифов – министр транспорта и дорожного хозяйства – занимался транспортным обеспечением и логистикой. Работу по взаимодействию со СМИ возложили на руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева. А регистрацию и организацию взаимодействия федеральных и региональных муниципальных органов власти и протокольного обеспечения – на Игоря Савельева.

Все основные мероприятия саммита проходили на «Казань Экспо» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Питание участников организовывал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Сергей Коростелев, персонал и волонтеров готовил гендиректор «Дирекции спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, а за подготовку инфраструктуры ЖКХ, обеспечение электроснабжения и внешнее благоустройство отвечал глава Минстроя Марат Айзатуллин. Вопросы визового сопровождения участников решал представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

Отдельно Гафаров отметил команду администрации Казани и мэра города Ильсура Метшина, который руководил рабочей группой по подготовке городской инфраструктуры и размещению участников: «Команда администрации города Казани сработала... сказать, что на пять с плюсом, значит ничего не сказать. Очень высокопрофессионально организовано».

Большой вклад внесли команды «Казань Экспо», аэропорта и дорожники

Все основные мероприятия саммита стран БРИКС проходили на «Казань Экспо». Эту площадку начали готовить уже за два месяца до его начала. Помимо этого, были задействованы Казанский Кремль и Ратуша. В Международном аэропорту им. Тукая специально для саммита построили новый перрон.

«Первое совещание по строительству перрона в аэропорту было в феврале. 15 октября мы его сдали» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы тогда понимали, что не сможем принять многие воздушные суда, которые прилетят к нам, и нужно будет отправлять их в аэропорты других субъектов Российской Федерации. Естественно, исходя из этого, у нас возникали вопросы прилета, улета, встречи. Тогда Россия приняла беспрецедентное решение – построить перрон. Первое совещание было в феврале, в апреле мы вышли на землю и 15 октября этот перрон сдали», — поделился Шамиль Гафаров, добавив, что не знает других примеров строительства подобной инфраструктуры в столь краткие сроки.

Когда начали появляться «очертания перрона», встал вопрос о строительстве объездной дороги с выездом на федеральную трассу. И он тоже был решен. По словам Гафарова, длина дороги составляет всего два километра, но: «Там очень много технических моментов, с учетом того, что она проходит возле энергетических объектов».

«Это что, рота Кремлевского полка? Нет, это наши танкисты!»

Игорь Савельев также поблагодарил сотрудников аэропорта и отметил, что они «никогда ничего подобного не организовывали». Не забыл он и об организаторах церемонии встреч иностранных гостей, которые проходили с воинскими почестями, хлебом-солью и чак-чаком. Кстати, рецептом татарского национального блюда не раз пришлось делиться секретарю Госсовета Лилии Мавриной. Кроме того, специально для встречи прилетающих гостей была разработана ковровая дорожка длиной 25 метров с подъемным механизмом, чтобы можно было быстро и красиво положить ее на бетон.

«Я очень сильно горжусь теми, кто стоял [и встречал гостей с воинскими почестями]. Это что, рота Кремлевского полка, почетного караула, который традиционно в Москве встречает? Нет, это наши танкисты, наши ребята, наши курсанты Краснознаменного танкового училища города Казань», — заключил Савельев.

«Горжусь теми, кто встречал гостей с воинскими почестями» Фото: © телеграм-канал Раиса РТ

Благодарность выразили и сотрудникам Горьковской железной дороги, которые помогли в организации движения электричек до «Казань Экспо».

Более 60 тысяч публикаций в СМИ и отражение DDoS-атак

За время проведения саммита БРИКС в СМИ всего мира появилось более 60 тыс. публикаций о событии с общим потенциальным охватом 8,2 млрд человек, сообщил Шамиль Гафаров. На саммит были аккредитованы около 1,5 тысячи журналистов из 94 стран мира. Работу СМИ отметил также руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Хочу выразить огромную благодарность представителям средств массовой информации, потому что именно вы трудились в усиленном режиме, как всегда, находились на острие событий, оперативно, качественно закрывали потребность в новостях с этого грандиозного события, за которым следил весь мир», — подчеркнул он.

В дни саммита на государственные сайты были совершены беспрецедентные DDoS-атаки, однако система выдержала. Атакам подверглись сайты Правительства, банков и других структур, связанных с проведением саммита БРИКС в Казани.

На саммит были аккредитованы около 1,5 тысячи журналистов из 94 стран мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Фиксировалась нагрузка в 175 млн запросов в секунду. Для сравнения, на „Играх будущего“ было только до 1 млн. При этом наша информационная система справилась», — заявил руководитель штаба по подготовке и проведению саммита БРИКС, выразив также благодарность работникам IT-отрасли.

Более 10 тысяч сотрудников силовых ведомств и 2,5 тысячи медработников

В период подготовки и проведения саммита БРИКС в Казани и Лаишевском районе работали около 10 тысяч сотрудников шести силовых ведомств. Замначальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин отметил, что в дни проведения встречи глав государств к работе в столице Татарстана были привлечены сотрудники органов внутренних дел из 30 регионов страны.

Пригласили из других городов на саммит также медицинских работников. Всего в Казани с 7 по 27 октября несли службу почти 2,5 тыс. врачей.

«Некоторые из них работали и жили на территории «Казань Экспо». Потому что работа очень поздно заканчивалась. Может быть, даже не было резона возвращаться домой и потом в 6 утра опять приезжать на электричке. Поэтому отдельные слова благодарности не только им, но и их семьям», — отметил Гафаров.

В Казани и Лаишевском районе работали около 10 тысяч сотрудников шести силовых ведомств Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сотрудники Нацбанка организовали дополнительные банкоматы для гостей саммита

Во время саммита БРИКС было совершено 3559 валютных операций, рассказал также на брифинге Шамиль Гафаров.

Он отметил, что банковские карты иностранных гостей не действовали, поэтому в местах проживания делегаций были открыты дополнительные банкоматы. К этой работе были привлечены специалисты Национального банка РТ и других организаций. Гафаров поблагодарил Нацбанк РТ и его управляющего Марата Шарифуллина за обеспечение доступности и бесперебойной работы платежно-обменной инфраструктуры.

«Они выехали во все отели, где живут наши гости, организовали дополнительные банкоматы, места обмена валют», — сказал Гафаров.

Фото: скриншот презентации

69,9% валютных операций в Казани в эти дни проводились в долларах, 23,4% — в евро, еще 6,7% пришлось на прочие валюты. Обмен в 61,7% случаев проводился в отделениях кредитных организаций, 38,3% — в банкоматах.

Гостеприимные казанцы помогали гостям, несмотря на языковой барьер

Конечно, особую благодарность выразили казанцам – за их терпение и понимание. На время подготовки и проведения саммита в городе был введен ряд ограничений. Например, перенесли некоторые маршруты общественного транспорта, закрыли парковки в центре города, перекрыли улицы.

Предваряли встречу лидеров стран БРИКС в Казани большие инфраструктурные проекты: строительство и ремонт дорог, реконструкция зданий, благоустройство территорий, которые тоже принесли немало хлопот. Однако горожане выдержали все испытания с достоинством.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметил Шамиль Гафаров также гостеприимство и отзывчивость казанцев, которые, несмотря на языковой барьер, всячески помогали гостям.

«Отдельно хочу сказать спасибо ректорам и студентам высших учебных заведений, школам, родителям детей. Они перенесли каникулы, осознавая, что немножко нужно разгрузить. Ни одного плохого отзыва или комментария! Удивительно, но это факт», — заключил он.

Слова благодарности от Шамиля Гафарова получили также сотрудники сферы туризма, общепита, строительства, водители общественного транспорта, Росконгресс – один из основных соорганизаторов мероприятия, работники культуры, Главный операционный центр республики, все организации и ведомства, задействованные в саммите.