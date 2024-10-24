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Политика 24 октября 2024 13:50

Токаев в аэропорту пригласил Минниханова посетить Казахстан

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Токаев в аэропорту пригласил Минниханова посетить Казахстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту Казань проводил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Перед вылетом гость поблагодарил руководителя Татарстана за высокий уровень организации саммита, а также пригласил посетить Казахстан.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ

#саммит БРИКС #Касым-Жомарт Токаев #Рустам Минниханов
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