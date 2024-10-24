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Токаев в аэропорту пригласил Минниханова посетить Казахстан
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Раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту Казань проводил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Перед вылетом гость поблагодарил руководителя Татарстана за высокий уровень организации саммита, а также пригласил посетить Казахстан.
Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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