Токаев в аэропорту пригласил Минниханова посетить Казахстан

Раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту Казань проводил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, завершившего участие в саммите БРИКС. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Перед вылетом гость поблагодарил руководителя Татарстана за высокий уровень организации саммита, а также пригласил посетить Казахстан.

Фото и видео: пресс-служба Раиса РТ