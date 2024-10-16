Советник Токаева: Казахстан пока не собирается вступать в БРИКС

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Власти Казахстана пока не собираются подавать заявку на вступление в организацию. Об этом рассказал советник и пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews.

«В адрес Президента [Касым-Жомарта Токаева] поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС», — заметил собеседник издания. Он заверил, что эти предложения «внимательно рассматриваются главой государства и <...> анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов» страны.

Однако, по словам пресс-секретаря Токаева, «в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС». В связи с этим он упомянут «многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве, а также другие моменты, связанные с перспективами развития данного объединения».

Пока, уточнил Уали, казахстанская дипломатия будет отдавать приоритет Организации Объединенных Наций. Он добавил, что Токаев не раз отмечал универсальность и безальтернативность ООН как организации, «в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Планирует принять участие в нем и Президент Казахстана. Подробнее о предстоящем мероприятии читайте в материале «Татар-информа» Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани.