Флаг Индонезии

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Своим участием в саммите БРИКС, прошедшем в Казани, Индонезия продемонстрировала Президенту РФ Владимиру Путину и Председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет объединению как альтернативе западным системам. Об этом заявила аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни, передает РИА Новости.

«Я думаю, что Президент [Индонезии] Прабово [Субианто] посредством направления в Казань нового главы МИД [Сугионо] продемонстрировал некоторым выдающимся лидерам БРИКС, особенно Путину и Си, доверие к тому, что БРИКС сможет сбалансировать мировую экономику, поскольку <...> предоставляет альтернативу финансовым системам, в которых доминирует Запад», — заметила собеседница агентства.

По мнению аналитика, БРИКС мог бы обеспечить значительно большую независимость от американского доллара, потому что группа «объединяет крупные, разнообразные экономики, ресурсы и население».

Кроме того, Конни добавила, что если бы Индонезия присоединилась к БРИКС, а сама организация стала бы «альянсом безопасности», то объединение потенциально смогло бы «уравновесить западные альянсы» и сократить «слишком большую военную мощь Запада в регионах Юго-Восточной Азии».

На шестнадцатом по счету саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран — партнеров организации. Министр иностранных дел Сугионо на встрече в формате БРИКС+ выразил намерение Индонезии присоединиться к группе.