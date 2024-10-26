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Общество 26 октября 2024 14:20

Минниханов: Саммит БРИКС еще раз доказал, что Татарстан может решать самые сложные задачи

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Минниханов: Саммит БРИКС еще раз доказал, что Татарстан может решать самые сложные задачи
Фото: © «Татар-информ»

Саммит БРИКС в Казани организовали на самом высоком уровне. Благодаря этому мероприятию Татарстан еще раз доказал, что способен решать самые сложные задачи. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, чьи слова приводит его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Россия на этом саммите показала западным странам, что наше государство не только не изолировано, но и одержала огромную дипломатическую победу.

«Проведение в Казани столь значимого мероприятия свидетельствует об огромном доверии со стороны руководства страны», - добавил Минниханов, отметив, что местные власти достойно справились с этой задачей. По его словам, Президент РФ Владимир Путин и главы других государств дали высокую оценку этой работе.

В заключении Раис РТ поблагодарил казанцев, а также всех, кто принял участие в организации саммита.

#саммит БРИКС #Рустам Минниханов
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