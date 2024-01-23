После ночных морозов в Татарстане ожидается до -11 градусов и порывистый ветер

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Сегодня, 23 января, в Татарстане сохранится установившаяся после снегопадов холодная и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Утром местами, включая Казань, сохранятся опустившиеся ночью туманы.

Прогнозируется юго-западный и южный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он кое-где, включая столицу РТ, будет усиливаться порывами до 13 м/с. На дорогах образуется гололедица.

В дневные часы после ночных и утренних -25, -28 градусов температурный фон по региону поднимется до -11, -16 градусов (в Казани — до -11, -13 градусов).

Ранее синоптики республики предупреждали, что конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы.

В свою очередь метеоролог из Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о перепадах давления, температур и метелях из-за прихода очередного циклона на смену антициклону.