Метеоролог КФУ предупредил о перепадах давления, температур и метелях

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В последнюю декаду января характер погоды в Татарстане будет неустойчивым. На смену антициклону придет очередной циклон, который принесет потепление. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшие дни возможны перепады температур и давления, метели. Только за последние сутки давление в Казани резко подскочило, практически на 20 мм ртутного столба, а это очень много. В последнюю декаду января температура в городе будет близкой к норме», — сказал он.

По данным Гидромета РТ, 23 января по республике будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит −19..−24 градуса, при прояснениях до −28 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне −11..−16 градусов, на дорогах гололедица.

24 января в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −13..−18 градусов, при прояснениях до −22 градусов. Максимальные температуры воздуха днем ожидаются на уровне −8..−13 градусов, на дорогах гололедица.

25 января будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем местами также выпадет небольшой снег. Минимальные температуры воздуха ночью и утром по республике составят −9..−14 градусов, а максимальные температуры воздуха днем составят −6..−11 градусов. На дорогах сохранится гололедица.