Метеостанция КФУ зафиксировала в январе два снежных рекорда

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Из-за обильных снегопадов, непрерывно шедших на протяжении трех последних суток, высота снежного покрова на метеостанции «Казань-Университет» в центре столицы Татарстана в настоящее время составляет 79 см, что в два раза выше нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий метеостанцией КФУ Сергей Дмитреев.

«В норме высота снежного покрова во второй половине января обычно составляет порядка 35-37 см. За последние трое суток на город обрушилось 48 мм осадков. Всего за месяц в Казани выпало 77,6 мм осадков при норме 49 мм», – сказал он.

Спикер сообщил, что за два январских дня в Казани были побиты новые снежные рекорды. Так, первый рекорд по количеству осадков жители города наблюдали 19 января, когда выпало 19,8 мм осадков. Второй рекорд отмечен 20 января, когда выпало 16 мм снега. Предыдущий снежный рекорд 19 января в 11,7 мм осадков зафиксирован в 1966 году, а 20 января – в 1931 году, когда выпало 14,9 мм снега.