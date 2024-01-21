После метелей и снегопадов на Татарстан обрушатся 25-градусные морозы

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Завтра, 22 января, в Татарстане ожидается резкое понижение температурного фона. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами по республике ночью и утром понедельника прогнозируется понижение температуры воздуха до -25 градусов, отмечают синоптики.

Вместе с тем в темное время суток в отдельных районах РТ продолжит идти небольшой снег и сохранятся метели с ухудшением видимости до одного-двух километров, а также сильный ветер порывами от 15 до 16 м/с.

Как сообщал «Татар-информ», МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающийся мороз.