Ученый КФУ: Январь перевыполнит норму по осадкам в Казани в два раза

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

По данным метеостанции «Казань-Университет», за трое последних суток на Казань обрушилась месячная норма осадков. Согласно предварительному прогнозу, в предстоящую декаду в городе еще ожидается выпадение снега. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«У нас за последние трое суток Казань накрыла месячная норма осадков, выпало 48 мм, это много, я таких обильных снегопадов не помню. Осадки еще будут, есть шансы, что за январь на Казань обрушится двойная норма снега», — сказал он.

Спикер отметил, что в связи с антициклональной погодой сейчас затишье, снега нет, светит солнце. Однако уже через пару дней придет очередной циклон с северо-запада. Он принесет потепление и новые осадки.

Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. На оперативном штабе в понедельник заместитель руководителя горисполкома Игорь Куляжев доложил, что за пять дней выпало 49 мм, или 106% от месячной нормы осадков.