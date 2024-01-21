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Конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы
В Татарстане средняя температура воздуха в третью декаду января 2024 года будет на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Для республики климатическая норма в период с 21 по 30 января равняется -12,3 градуса, а для Казани — -11,4 градуса, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что после метелей и снегопадов на регион обрушатся 25-градусные морозы. МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающийся мороз.
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