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Общество 21 января 2024 16:06

Конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы

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Конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в третью декаду января 2024 года будет на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Для республики климатическая норма в период с 21 по 30 января равняется -12,3 градуса, а для Казани — -11,4 градуса, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что после метелей и снегопадов на регион обрушатся 25-градусные морозы. МЧС напоминает татарстанцам о правилах безопасности в надвигающийся мороз.

#гидрометцентр рт #прогноз погоды #аномальные морозы
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