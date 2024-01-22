Новая неделя в Татарстане начнется со снега и резкого похолодания на 12 градусов

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В понедельник ночью в Татарстане ожидаются метель и небольшой снег, однако днем существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Поднимется ветер, ночью его порывы местами достигнут 15-16 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают татарстанцев о резком похолодании. С −12 градусов 21 января ночью в понедельник мороз усилится до 15-20 градусов ниже нуля. В светлое время суток столбики термометров покажут от −13 до −18 градусов.

На дорогах ожидается гололедица.

Как сообщал ранее «Татар-информ», конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы.