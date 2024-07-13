После крушения Cessna Минниханов потребовал взять на учет все воздушные суда

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После крушения выполнявшего экскурсионный полет легкомоторного самолета Cessna 172 у Камского Устья Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил взять на учет все летальные аппараты и организацию полетов в республике. Он рассказал об этом на традиционном совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«<...> сейчас выясняется, что и разрешения там толком не было, и он (пилот — прим. Т-и) летал, как считал нужным. Вообще, такое безобразие, особенно с летательными аппаратами. Я тут дал поручение проверить, взять на учет все летательные аппараты, ну, и то, как они организуют полеты», — заявил руководитель республики.

«Здесь Минтранс тоже [должен участвовать] — вы немножко тоже вникайте вместе с авиационными надзорными службами. Всё должно быть на учете, и все должно работать в жестком авиационном регламенте <...>. Такое поручение я ФСБ и другим правоохранительным органам дал», — уточнил он.

«Ну, это ненормально! Как он людей возит?! Никто же не возражает, чтобы там полеты были. Всё это должно быть организовано с воздушными властями, чтобы разрешение было. Вы представляете, что это такое? Ну как вот так?! Люди приехали, заказали. Они же верят, что раз самолет летает, то у него все разрешения есть. Это сейчас мы узнали, что такие безобразия были. И местные жители жаловались — никто не отреагировал. Жалко людей! Семья <...> приехала отдохнуть. Вот такая история, очень некрасивая», — эмоционально резюмировал Рустам Минниханов.

Совершавший экскурсионный полет легкомоторный самолет Cessna 172, на борту которого находилась семья из трех человек, потерпел крушение около Камского Устья утром 10 июля. В результате погибли пилот и мать с ребенком, а глава семьи получил множественные травмы. Владелец воздушного судна занимался авиаперевозками, несмотря на судебный запрет. Вопрос о мере пресечения находится в стадии рассмотрения.