«Чтобы разбить Cessna, надо постараться»: что известно об авиакатастрофе в Татарстане

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Самолет полностью сгорел после жесткой посадки

Экстренное сообщение о крушении воздушного судна в Камско-Устьинском районе Татарстана поступило в 09:35. ГУ МЧС России по РТ сообщило, что самолет совершил жесткую посадку в поле, после чего загорелся.

«Огнеборцы, оперативно прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание. Однако, несмотря на быстрые действия спасателей, избежать человеческих жертв не удалось», – сообщили в МЧС.

Самолет сгорел полностью, на месте падения остались лишь обломки и часть крыльев.

Катастрофа унесла жизнь ребенка и двух взрослых

В результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок. По предварительным данным, на борту находилась семья – мать, отец и их дочь, а также пилот. Выжил только отец семейства.

В Минздраве Татарстана «Татар-информу» подтвердили гибель трех человек на месте происшествия.

«Одного пострадавшего доставили в Камско-Устьинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Предварительно у него диагностированы множественные переломы», – сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

В больнице пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, после стабилизации состояния его перевели в больницу Казани. Главный врач Камско-Устьинской центральной районной больницы Ильяс Минвалеев сообщил, что пострадавшего санавиацией доставили в Республиканскую клиническую больницу.

«Может, пилоту захотелось острых ощущений»

Полет организовала компания воздушных экскурсий над Казанью «Летай с нами». Компания достаточно популярна: у нее около 30 тысяч подписчиков в одной социальной сети и около 12 тысяч во «ВКонтакте». В них фигурирует тот самый красный самолет, фотографии обломков которого распространились сегодня в СМИ и телеграм-каналах.

Аэроклуб работает более девяти лет, в парке – самолеты, включая реактивный Л-29 и вертолеты. Компания заявляла, что у их пилотов большой опыт и полеты безопасны. Услугами аэроклуба воспользовались более 50 тыс. человек.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Роман Ламинский сообщил «Татар-информу», что разбившийся самолет принадлежал частному лицу.

Организатор полетов Степан Смирнов не ответил на звонки и сообщения «Татар-информа», но дал комментарий телеканалу «Вести Татарстана». По его словам, техническое состояние самолета не вызывало опасений.

«Техника была в порядке накануне и сегодня. Все проверки проводились своевременно», – заявил он, подчеркнув, что видел только фотографии с места крушения, которые не дают полной картины произошедшего.

Степан Смирнов также отметил высокую квалификацию пилота, но допустил возможность, что стремление к острым ощущениям могло сыграть роковую роль.

«У нас был пилот-инструктор. Он любил летать. Может быть, он решил добавить слишком острые ощущения, и вот так произошло», – предположил организатор полета.

Самолет был загружен людьми, что делает управление еще сложнее. Однако разбить Cessna – для этого нужно приложить усилия Фото: стоп-кадр видео

«Cessna разбить – это надо постараться»

«Татар-информ» обратился к пилоту гражданской авиации с просьбой предположить возможные причины крушения. Эксперт подчеркнул, что по одним фотографиям последствий сделать точные выводы крайне сложно.

«Если организатор говорит о возможном стремлении пилота к острым ощущениям, то он мог сделать большой крен, но не выдержать скорость. В таком случае происходит сваливание – критический режим полета из-за нарушения нормальных условий обтекания крыла воздушным потоком при превышении допустимого угла атаки. После сваливания самолет уходит в штопор. Это наиболее вероятное объяснение. На больших кренах необходимо поддерживать большую скорость. Тем более самолет был загружен людьми, что делает управление еще сложнее. Однако разбить Cessna 172 – для этого нужно приложить усилия», – пояснил собеседник агентства.

Также эксперт отметил, что шасси могли зацепиться за землю, в результате чего самолет мог перевернуться и загореться.

Татарская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ситуация находится под личным контролем Приволжского транспортного прокурора.