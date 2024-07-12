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Росавиация: тщательным расследованием авиакатастрофы в Татарстане занимается МАК
Расследование причин катастрофы поручено Межгосударственному авиационному комитету (МАК) при участии специалистов Приволжского МТУ Росавиации. Следствие будет проводиться в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ (ПРАПИ-98), сообщили в Росавиации.
Основная задача расследования — установить причины трагедии и разработать меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
Ранее мы сообщали, что в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан произошла авиакатастрофа с участием частного легкомоторного самолета Cessna 172. Трагедия унесла жизни трех человек, включая несовершеннолетнего пассажира.
По информации Центрального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, самолет выполнял экскурсионный полет с четырьмя людьми на борту. В результате происшествия воздушное судно получило серьезные повреждения и загорелось. Единственный выживший — мужчина, который сейчас находится в медицинском учреждении.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело об организации небезопасных пассажирских перевозок на легкомоторном самолете, инициированное Татарской транспортной прокуратурой.
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