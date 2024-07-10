Двое взрослых и ребенок погибли в результате крушения самолета у Камского Устья

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10 июля в 09:35 поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку в поле недалеко от поселка городского типа Камское Устье, после чего загорелось, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы, оперативно прибывшие на место происшествия, успешно ликвидировали возгорание. Однако, несмотря на быстрые действия спасателей, избежать человеческих жертв не удалось.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.