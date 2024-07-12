Владелец разбившегося в РТ самолета занимался авиаперевозками несмотря на судебный запрет

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело против авиаперевозчика, который, игнорируя судебный запрет, организовал нелегальные и небезопасные полеты. Эта деятельность закончилась трагедией — падением самолета, повлекшим гибель и травмирование людей. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России инициировало уголовное преследование виновного. Статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех или более лиц.

По данным следствия, подозреваемый, будучи осведомленным о судебном запрете на осуществление коммерческих воздушных перевозок, продолжал свою деятельность в погоне за прибылью. Он грубо нарушил требования безопасности и лицензирования, допустив к управлению легкомоторным самолетом «Cessna 172-0381 RA-2431G» пилота без надлежащего медицинского освидетельствования.

Напомним, трагедия произошла 10 июля 2024 года, когда самолет, выполнявший экскурсионный полет, совершил жесткую посадку в Камско-Устьинском районе Татарстана. В результате погибли пилот, женщина и несовершеннолетний пассажир, еще один мужчина получил множественные травмы.