«Виноват квадрокоптер»: Компания, чей самолет упал в РТ, поделилась версией произошедшего

Причиной крушения легкомоторного самолета Cessna 172 в районе Камского Устья мог стать квадрокоптер. Такой версией с «Татар-информом» поделился организатор полетов компании «Летай с нами» Степан Смирнов.

«Люди говорят, что видели квадрокоптер, который летал в это время в тех же краях. Возможно, он столкнулся с самолетом, повредив винт или что-то еще», – отметил он в беседе с агентством.

Степан Смирнов подчеркнул, что пилот был опытным, прошел подготовку к полету, не имел проблем со здоровьем, техника была исправна, а погодные условия были хорошими. Поэтому, по его мнению, причиной катастрофы мог стать внешний фактор.

Отметим, что ранее организатор полетов сообщал другую версию случившегося, согласно которой страсть пилота к острым ощущениям могла сыграть ключевую роль.

В настоящее время по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». Что на самом деле стало причиной трагедии – предстоит выяснить сотрудникам Татарской транспортной прокуратуры, подробнее в материале «Татар-информа».