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В Минздраве рассказали о состоянии выжившего в крушении самолета в Татарстане
Состояние выжившего в крушении легкомоторного самолета вблизи Камского Устья врачи оценивают как тяжелое. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«При крушении самолета в Камском Устье три человека погибли на месте. Одного пострадавшего доставили в Камско-Устьинскую центральную районную больницу, состояние тяжелое. предварительно, у него множественные переломы», – отметили в министерстве здравоохранения РТ.
В больнице пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. После стабилизации его состояния, в планах перевести его в городскую клиническую больницу №7 Казани.
Напомним, что сегодня утром поступило экстренное сообщение о крушении легкомоторного самолета в Камско-Устьинском районе Татарстана. Воздушное судно совершило жесткую посадку, после чего загорелось.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых один ребенок.
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