Попова: Число случаев Covid-19 в сутки может достигнуть 100 тысяч

Заболеваемость коронавирусом в России при неблагоприятном развитии ситуации может достигнуть 100 тыс. случаев в сутки. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19, сообщает РИА Новости.

«<…> то, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории России, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», — подчеркнула главный санитарный врач страны.

При этом Попова заметила, что отечественными учеными разработаны подходы к прогнозированию развития эпидемической ситуации, которые «носят интегрированный, нелинейный характер». «И конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные», — уточнила она.

По словам главы Роспотребнадзора, специалисты видят признаки ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В частности, в 35 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский. Вместе с тем по итогам первой недели наступившего 2022 года показатель регистрируемой заболеваемости составляет 76,33 на 100 тыс. населения — это на 19,4% ниже, чем на последней неделе прошлого 2021 года.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон». ВОЗ допускает, что более половины населения Европы окажется инфицировано им в ближайшие шесть — восемь недель.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в Россию в течение месяца. Новый штамм обнаружен уже в 13 регионах страны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом.