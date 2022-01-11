ВОЗ прогнозирует заражение более 50% населения Европы «омикроном» в течение 6–8 недель

Более половины населения Европы окажется инфицировано омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в ближайшие шесть — восемь недель. Об этом на брифинге предупредил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает агентство «Рейтер».

По словам представителя ВОЗ, за первую неделю 2021 года в странах Европы зафиксировано более 7 млн новых случаев заболевания Covid-19. Число инфекций увеличилось более чем вдвое за двухнедельный период.

«При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья (IHME, организация работает при Университете штата Вашингтон — прим. Т-и) прогнозирует, что более 50% населения в регионе будут инфицированы „омикроном“ в ближайшие шесть — восемь недель», — констатировал Клюге.

В связи с этим эксперт отметил, что собранные за последнее время данные подтверждают способность «омикрона» быстро распространяться. Это происходит потому, что мутации «позволяют ему легче закрепляться на клетках человека». В результате он может заражать даже уже инфицированных или вакцинированных ранее.

По оценке Клюге, у стран, которые еще не затронуты вспышкой омикрон-штамма, «есть закрывающееся окно возможностей действовать сейчас и планировать на случай непредвиденных обстоятельств», передает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению вирусолога Анатолия Альтштейна связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в Россию в течение месяца. Роспотребнадзор также ожидает роста заболеваемости коронавирусом после праздников.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».