Глава Роспотребнадзора: «Омикрон» зафиксирован в 13 регионах России

Новый штамм коронавируса «омикрон», отличающийся высокой заразностью, обнаружен уже в 13 регионах России. Большинство заразившихся прибыли из ОАЭ, Великобритании и Турции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19.

«В первую очередь, конечно, это столичные регионы: Москва, Московская область. Ростовская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская область, Ленинградская, Орловская, Оренбургская [области], республики Башкортостан и Ингушетия, Рязанская и Нижегородская области», — перечислила руководитель ведомства.

Главный санитарный врач России также отметила высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ во многих регионах страны.

Она призвала сотрудников, работающих в больших коллективах, при малейшем недомогании оставаться дома, а работодателей не допускать к очной работе людей с простудными симптомами.

«При любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью. Нужно оставаться дома и не подвергать риску окружающих, коллег по работе. И, конечно же, работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого респираторного вирусного заболевания», — напомнила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что в России фиксируют уже не только завозные случаи «омикрона». По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в страну в течение месяца.