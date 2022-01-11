Мишустин призвал быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире из-за омикрон-штамма в России власти разного уровня должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с Covid-19 заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Детально обсудим сегодня, как идет борьба с коронавирусом. Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. <…> Важно быть готовыми к любому развитию событий», — констатировал Председатель Правительства.

По словам Премьера, вакцинация остается самым надежным способом борьбы с коронавирусом. «<…> есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта — и за этим внимательно следит Президент [РФ Владимир Путин] — могли бесплатно сделать прививку, если пришло время, то и повторно», — подчеркнул он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

ВОЗ допускает, что более половины населения Европы окажется инфицировано омикрон-штаммом в ближайшие шесть — восемь недель. По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, связанная с «омикроном» пятая волна Covid-19 придет в Россию в течение месяца.