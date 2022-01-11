Вирусолог Альтштейн: Пятая волна коронавируса придет в Россию в течение месяца

Пятая волна пандемии коронавируса Covid-19 начнется в России в конце января или начале февраля. Об этом предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, омикрон-штамм коронавируса уже присутствует внутри страны, но еще пока не распространился достаточно, чтобы говорить о пятой волне пандемии. В других странах пришедший после варианта «дельта» «омикрон» ведет к резкому росту заболеваемости.

«По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь. Все зависит от того, сколько у нас сейчас „омикрона“», — подчеркнул доктор медицинских наук.

По мнению исследователя, новая волна пандемии не приведет к катастрофе. Омикрон-штамм характеризуется несколько меньшей летальностью, чем предыдущие варианты патогена. Вместе с тем он вызовет сильную нагрузку на медицинскую сферу, и к этому стоит подготовиться, заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по мнению Альтштейна превращение омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в доминирующий вариант Covid-19 на территории России вызовет рекордную заболеваемость. Роспотребнадзор также ожидает роста заболеваемости коронавирусом после праздников.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».