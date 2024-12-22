Полицейские успели сбить еще один БПЛА, который летел в ЖК «Лазурные небеса» в Казани

Накануне третий удар беспилотников по ЖК «Лазурные небеса» предотвратили сотрудники батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани. Об этом сегодня во время прямого эфира оперштаба заявил глава Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

«Сотрудники батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания в ЖК «Лазурные небеса». Когда было видно, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, полицейские оперативно приняли решение и применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на Красной позиции», – рассказал он.

По его словам, благодаря действиям сотрудников полиции удалось избежать возможных человеческих жертв.

Накануне, 21 декабря, дроны атаковали Казань. По данным Минобороны, налет прошел тремя волнами, БПЛА заходили с разных направлений. Как сообщили в штабе Раиса Татарстана, в столице республики зафиксированы 8 прилетов. Один из них был в сторону промышленного предприятия, один над рекой, шесть на жилой массив. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников в Казанском государственном институте культуры выбило часть окон. Для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на работу Казанского аэропорта.

В результате восьми прилетов никто не пострадал. На месте был развернут штаб, последствия атаки ликвидировались слаженно, четко и оперативно.