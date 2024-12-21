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Происшествия 21 декабря 2024 12:25

В сети появилось видео падения беспилотника на Красной Позиции в Казани

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В сети появилось видео падения беспилотника на Красной Позиции в Казани.

В доме, рядом с которым упал дрон, выбило стёкла. Повреждены несколько автомобилей.

#атака беспилотников #атака БПЛА
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