Почтовый ящик одной из комнат казанского общежития заполнен письмами на имя Доронина

На адрес комнаты 150 в общежитии на улице Назарбаева в Казани продолжают приходить письма на имя Кирилла Доронина, одного из основателей печально известной финансовой организации Finiko. Почтовый ящик буквально переполнен извещениями, которые никто не забирает.

Сейчас в этой комнате проживает студент. Ни он, ни его соседи о Finiko и Доронине ничего не знают, говорят, что слышали о компании только по новостям.

На снимке, который показал жильцам общежития корреспондент ИА «Татар-информ», Доронина и Зыгмунта, другого сооснователя компании, никто не узнал, их в доме не видели.

Тем не менее, соседи вспомнили, что не так давно по этому адресу приходили сотрудники правоохранительных органов, однако, по их же словам, следователям так и не удалось что-либо найти.

Напомним, что Доронин в июле был арестован по делу о мошенничестве. Суд отправил его в СИЗО до 28 сентября. Бизнесмен пытался обжаловать решение, однако Верховный суд РТ оставил его без изменений.

Также в СИЗО до 28 сентября отправился вице-президент компании Ильгиз Шакиров. Следом за ними суд арестовал еще двух «звездочниц» компании – Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву.

Кроме того, Вахитовский суд Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой организации – Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых. Сейчас они объявлены в международный розыск.

В Татарстане в полицию поступило более двух тысяч заявлений от вкладчиков Finiko. Те, кто уже обратились с заявлениями, вкладывали в финансовую организацию от 100 тысяч до 81 миллиона рублей.

Общую сумму ущерба пока никто назвать не может – заявления продолжают поступать.